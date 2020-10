Hyrule Warriors Age of Calamity: rumor, demo in arrivo su Switch

Molti fan di Legend Of Zelda non vedono l’ora che arrivi Hyrule Warriors: Age of Calamity. Con il ritorno del combattimento in stile Dynasty Warrior, più personaggi giocabili e la continuazione della costruzione del mondo e della storia presenti in Breath of the Wild, ci sono molte ragioni per cui i giocatori vogliono mettere le mani sul titolo. Tuttavia, ora sembra che i fan non debbano aspettare troppo a lungo per provare il gioco. Da quando è stato annunciato per la prima volta durante l’ evento Nintendo Treehouse di ottobre, il prequel è stato sotto i riflettori fin da subito. Per coloro che hanno adorato il titolo originale di Hyrule Warriors, questo gioco è ormai un classico, mentre per i numerosi appassionati di Breath of the Wild, è una nuova esperienza. Secondo una recente fuga di notizie da un utente spagnolo di nome Nintenleaks, Hyrule Warriors: Age of Calamity potrebbe ottenere una versione demo per Nintendo Switch. Grazie a un post dal sito web di Nintendo Korea, dove è stato rivelato che una demo per il gioco è stata annunciata ben prima che Nintendo presentasse ufficialmente il titolo.

Come sempre, rumor come questo dovrebbero essere prese con le pinze. Se Nintendo non lo ha annunciato ufficialmente, non c’è modo di sapere con certezza se la notizia è reale. Se tutto fosse vero, Nintendo avrebbe agito allo stesso modo di Pikmin 3 Deluxe, rilasciando la demo poche settimane prima dell’uscita del gioco principale. Il titolo uscirà tra meno di un mese, quindi avrebbe senso rilasciare una demo subito prima dell’uscita del gioco o almeno da qualche parte entro quel lasso di tempo. In ogni caso, ci sono molte ragioni per essere entusiasti di Age of Calamity, anche se risultasse che non ci sarà alcun tipo di demo per il gioco. Hyrule Warriors: Age of Calamity uscirà il 30 novembre 2020.