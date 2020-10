MGM posticipa l’uscita di Respect e Tomb Raider 2

Con la pandemia globale che tiene ancora chiusi i cinema e impedisce l’inizio delle produzioni, secondo The Wrap la MGM ha deciso di ritardare le date di uscita del film biografico di Aretha Franklin Respect e del sequel di Tomb Raider con Alicia Vikander.

Respect, che inizialmente doveva debuttare il 9 ottobre prima di essere trasferito a una versione limitata il giorno di Natale, seguito da un’ampia uscita il 15 gennaio, a causa della pandemia è stato rinviato di sette mesi, al 13 agosto. Invece il sequel di Tomb Raider, che dovrebbe iniziare la produzione all’inizio del 2021, è stato lasciato in sospeso e non sappiamo quando è prevista una nuova data di uscita.

Respect seguirà l’ascesa della carriera di Aretha Franklin da bambina che canta nel coro della chiesa di suo padre alla sua celebrità internazionale. Il film è la straordinaria storia vera del viaggio dell’icona della musica per trovare la sua voce. Primo lungometraggio autorizzato basato sulla vita di Franklin, il film è diretto dal candidato al Tony Award Liesl Tommy (Broadway’s Eclipsed) ed è scritto dalla candidata agli Emmy Tracey Scott Wilson (The Americans, Fosse / Verdon).

Per quanto riguarda Tomb Raider invece, a settembre 2019 era stato annunciato che Ben Wheatley (Free Fire, High-Rise) dirigerà il sequel per ora senza titolo. La produzione del film MGM e Warner Bros. era inizialmente prevista per quest’anno, con una data di uscita originariamente fissata per il 19 marzo 2021, ma è stata ovviamente ritardata a causa della pandemia in corso. Il sequel è stato scritto da Amy Jump, che è una collaboratrice regolare di Ben Wheatley. I due hanno già lavorato insieme su High-Rise, Free Fire, A Field in England, Sightseers e Kill List.

Basato sul personaggio del videogioco, il film Tomb Raider del 2018 ha guadagnato 274,7 milioni di dollari al botteghino mondiale e ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica ma generalmente positive dal pubblico, con la performance di Alicia Vikander nel ruolo del protagonista generalmente elogiata.