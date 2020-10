Marvel’s Avengers: la nuova patch migliora il matchmaking

Square Enix ha annunciato che una nuova patch è attualmente disponibile per Marvel’s Avengers. Secondo le note di rilascio, la patch 1.3.4 risolve molti arresti anomali e include vari miglioramenti per il matchmaking e gli inviti. Inoltre, risolve un raro problema con Abominio che non rispondeva nella missione Gathering of Evil. Questo aggiornamento migliora gli indicatori di attacco del proiettile fuori dallo schermo. Risolve anche alcuni casi in cui i nemici non si rigenerano. Come sempre, Steam scaricherà l’aggiornamento 1.3.4 la prossima volta che avvierai il suo client. Di seguito puoi trovare alcune delle modifiche.

Campagna e iniziativa Avengers Risolti diversi problemi di crash

Risolto un problema per cui i giocatori a volte uscivano dal mondo in Condizione verde

Risolto un raro problema con Abominio che non rispondeva nella missione Gathering of Evil Multigiocatore e creazione di partite

Vari miglioramenti nel matchmaking e negli inviti

Rimosso l’indicatore di differenza del livello di potenza durante il matchmaking per eliminare la confusione riguardo al potere della missione e prepararsi a migliorare la visualizzazione del potere

Risolto un raro problema per cui l’uso di Partita veloce come qualsiasi eroe poteva rompere una squadra d’assalto esistente

Risolto un problema che impediva di partecipare tramite inviti da parte di giocatori che non erano stati aggiunti come amici Interfaccia utente Il pulsante Partita veloce è ora visibile nella tabella di guerra ogni volta che è consentito il multiplayer, indipendentemente dalle preferenze di matchmaking

Risolti i problemi con i punti abilità mancanti o in eccesso qui Trovi le informazioni complete sulla nuova patch di Marvel’s Avengers