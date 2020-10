Crash Bandicoot On the Run: è stata rivelata la data di lancio

Lo scorso luglio, lo sviluppatore King Digital ha annunciato che sta sviluppando Crash Bandicoot: On the Run, un gioco per cellulare ambientato nell’universo di Crash Bandicoot. Accanto all’annuncio iniziale, King Digital ha rilasciato un trailer che mostra il gameplay del prossimo titolo mobile, confermando che si tratta di un tipo di gioco di corsa. Ora, Crash Bandicoot: On the Run dovrebbe arrivare il 25 marzo 2021, in base alla sua quotazione nell’App Store. Inoltre, King Digital ha anche rilasciato un nuovissimo trailer per promuovere il gioco, che è più lungo dell’anteprima rilasciata a luglio. L’ultimo filmato ha rivelato che Crash Bandicoot: On the Run sarà un gioco più grande di quello che la maggior parte delle persone si aspetta con più di 100 ore di gioco. Il gioco mobile includerà anche battaglie contro alcuni dei boss più iconici nella storia di Crash Bandicoot.

Nel gioco, i giocatori possono superare gli ostacoli e trovare percorsi segreti che porteranno a ricompense e sfide speciali, inoltre possono anche pre-registrarsi per il gioco in arrivo e quelli che lo faranno riceveranno una speciale skin Blue Hyena per Crash. Non è chiaro se i giocatori saranno in grado di interpretare altri personaggi come Coco Bandicoot o Dr. Neo Cortex . Se il gioco segue i suoi contemporanei, tuttavia, i nuovi personaggi potrebbero essere sbloccati man mano che il giocatore avanza nel gioco o acquistati tramite un negozio in-game. La conferma della data di lancio del gioco è stata data a partire dall’annuncio dell’uscita di Crash Bandicoot 4: It’s About Time su PS4 e Xbox One. Crash Bandicoot: On the Run dovrebbe essere rilasciato il 25 marzo 2021 per dispositivi Android e iOS.