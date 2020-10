Love, Weddings & Other Disasters si mostra nel primo trailer

Saban Films ha svelato il primo trailer e poster della prossima commedia romantica di Dennis Dugan (Just Go With It, Happy Gilmore) Love, Weddings & Other Disasters, con un cast d’eccezione guidato da Diane Keaton (Il Padrino, Manhattan), oltre a un data di rilascio a dicembre.

Co-scritta da Dennis Dugan, Eileen Conn (Mad About You) e Larry Miller (Second Act), Love, Weddings & Other Disasters è una commedia romantica a più piani sulle persone che lavorano nel campo dei matrimoni per creare il giorno perfetto per una coppia di innamorati – mentre le loro relazioni sono stravaganti, strane, folli e tutt’altro che perfette.

La commedia romantica ha come protagonisti Dian Keaton, il vincitore dell’Oscar Jeremy Irons (Mission, Justice League), Maggie Grace (franchise Taken, Fear the Walking Dead), Jesse McCartney (franchise Alvin and the Chipmunks, Young Justice), Chandra West (Io vi dichiaro marito e…marito, White Noise), Diego Boneta (Luis Miguel: The Series, Terminator: Dark Fate), Andrew Bachelor (To All the Boys I’ve Loved Before, When We First Met) e Veronica Ferres (Salt and Fire). Dugan, che ha scritto la sceneggiatura, è stato anche produttore insieme ad Adrian Politowski e Martin Metz di Align e Nadine de Barros di Fortitude International. Bill Bromiley di Saban Films ha dichiarato:

“Dennis Dugan è uno dei registi di commedie di maggior successo del nostro tempo e siamo stati grandi fan del suo lavoro. Sapevamo che dovevamo far parte dell’ultima aggiunta alla sua collezione. Dai successi al botteghino e classici moderni come Big Daddy e Happy Gilmore a uscite più recenti come Grown Ups, Dennis è sempre stato una forza trainante “.

Bill Bromiley e Jonathan Saba hanno negoziato l’accordo per Saban Films insieme a The Gersh Agency e Endeavor Content per conto dei realizzatori. Il produttore esecutivo è Al Munteanu di SquareOne Entertainment. Fortitude International gestisce i diritti stranieri. Love, Weddings & Other Disasters sarà distribuito da Saban Films in sale selezionate e su richiesta il 4 dicembre!