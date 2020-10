Gen.G è alla ricerca di un team femminile di VALORANT

La celebre organizzazione Esports Gen.G ha appena annunciato tramite il suo account Twitter ufficiale che è alla ricerca di un team tutto al femminile per il famoso sparatutto tattico in prima persona VALORANT. Di certo, questa è un’ottima notizia soprattutto dopo la conferma da parte delle Cloud9 White di ieri.

Ovviamente, tutte le ragazze che sono interessate a provare a entrare nei Gen.G può inviare alla mail citata nel post tutte le informazioni richieste dalla squadra. Di certo, la qualità non può mancare per entrare a far parte di una delle realtà più prestigiose nel panorama degli sport elettronici a livello internazionale.

We're proud to announce that #TeamBumble is expanding into Gen.G VALORANT with our search for an all women team!

Join the team by sending in your clips, ranks, and competitive experience and tag the best Valorant players you know!

✉️: [email protected]#TeamBumble #GenGVAL pic.twitter.com/4s9TlUQRfF

— Gen.Ghost (@GenG) October 28, 2020