Nintendo Direct Mini: scopriamo cosa è stato mostrato da Nintendo all’evento

Nel corso dell’ultimo Nintendo Direct Mini Partner Showcase dell’anno, Nintendo ha fornito informazioni su diversi giochi in arrivo su Nintendo Switch da sviluppatori e publisher come SQUARE ENIX, Remedy Entertainment, Koei Tecmo Games e HAL Laboratory. Tra i giochi presentati ci sono Bravely Default II un seguito molto atteso dagli amanti dei giochi di ruolo; Story of Season: Pioneers of Olive Town, il gioco perfetto per chi ama la vita in campagna; Immortals Fenyx Rising un gioco d’azione e avventura ispirato alla mitologia greca; le versioni per Nintendo Switch di Himtan 3 e Control, che possono essere giocate entrambe grazie allo streaming tramite cloud; e lo spettacolare gioco d’azione No More Heroes III. Inoltre, è stata annunciata l’uscita a sorpresa del primo No More Heroes e di No More Heroes 2 Desperate Struggle, usciti in principio per la console Wii, e ora disponibili nel Nintendo eShop su Nintendo Switch. La presentazione può essere vista sulla pagina del Nintendo Direct Mini: Partner Showcase di ottobre 2020

Ma non è tutto. Il Nintendo Direct Mini Partner Showcase ha annunciato anche l’adorabile puzzle game Part Time UFO di HAL Laboratory, gli sviluppatori della serie Kirby, e la demo gratuita di Hyrule Warriors L’era della calamità, ora entrambi disponibili nel Nintendo eShop.