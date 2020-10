WRC 9 sarà disponibile dal lancio su PlayStation 5

NACON e KT Racing sono lieti di annunciare che WRC 9, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship, sarà disponibile su PlayStation 5 al momento del lancio. Ci vediamo il 12 o il 19 novembre – a seconda della data di disponibilità della console in ogni paese per una straordinaria esperienza 4K 60FPS.

Acclamata da giocatori e critici fin dalla sua uscita su PlayStation®4, Xbox One e PC il 3 settembre, la serie sim-racing di riferimento sta per scrivere un nuovo capitolo della sua storia accompagnando il lancio delle console Next-Gen. Fornendo agli appassionati di rally tutti i contenuti ufficiali del campionato e i molteplici miglioramenti, WRC 9 sarà giocabile a 60FPS per un’esperienza di guida ancora più coinvolgente. I possessori di console PlayStation®5 potranno affinare le loro abilità di guida in ambienti ancora più spettacolari e godere di un’impareggiabile sensazione di velocità in un gioco WRC.

Benoit Clerc, Head of Publishing di NACON, ha dichiarato:

Come tutti i giocatori del mondo, non vedevamo l’ora di provare la console Next-Gen. Dopo molti mesi di lavoro, è un onore esserci dal primo giorno con uno dei nostri titoli di punta. Le possibilità offerte dalle nuove console ci hanno permesso di portare WRC 9 a un nuovo e incredibile livello di prestazioni e di giocabilità, dimostrando ulteriormente l’esperienza di KT Racing nelle simulazioni di gara.

Quando WRC 9 uscirà su PlayStation 5, includerà anche l’aggiornamento di ottobre che è stato rilasciato per le console Next-Gen. L’aggiornamento include sei nuove tappe per il Rally di Finlandia, un pilota WRC aggiuntivo e una nuovissima modalità Photo. Su PlayStation 5, KT Racing utilizza le nuove funzionalità tattili del controller DualSense per sviluppare e migliorare il feedback fornito dalle diverse superfici stradali incontrate nel Campionato del Mondo di Rally. Grazie alle sottili vibrazioni possibili con il controller DualSense, i giocatori possono sperimentare le sensazioni di guida più realistiche mai provate e sentire la differenza tra asfalto, ghiaia e neve, così come la direzione degli impatti.

In termini di gameplay, gli innovativi trigger del controller sono stati utilizzati anche per fornire un maggiore feedback. Essi reagiscono alle condizioni del veicolo, ad esempio rendendo più difficile l’accelerazione quando l’auto è danneggiata. Infine, un aggiornamento gratuito alla versione per PlayStation 5 del gioco sarà accessibile ai giocatori già in possesso di WRC 9 per PlayStation 4.