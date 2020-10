PlayStation 5: ecco lo spot di lancio

Il 19 novembre si fa sempre più vicino, pochi giorni ci separano dall’uscita di PlayStation 5. Ecco allora che Sony pubblicata lo spot di lancio per la sua nuova console in arrivo. Dopo il filmato The Edge, torna il concetto del “gioco che non ha limiti”.

Se prima l’ambientazione era un’avventura in mare, attraverso metafore visive, ora si sottolinea di come l’esplorazione faccia parte del DNA degli uomini: dallo spazio, agli abissi profondi fino alle vette più alte, riportate in questo campo, al mondo del gaming.

Queste le parole e parole di Eric Lempel, Senior Vice President, PlayStation Worldwide Marketing, SIE attraverso il PlayStation Blog:

Mancano solo un paio di settimane al lancio di PlayStation 5 e non vediamo l’ora che tu possa provare la nuova generazione di intrattenimento interattivo. Il lancio di ogni nuova console PlayStation è un momento speciale. Oggi, vogliamo rivelarti un’anteprima del nostro nuovo spot per il lancio globale.

Per il lancio, il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare uno spot epico e iconico, uno spot che celebri davvero il nostro desiderio di superare i limiti di ciò che è possibile e che trasmetta le emozioni che potrai vivere con le esperienze uniche offerte da PlayStation 5.

Il tema dello spot è il concetto di esplorazione. Tutti noi desideriamo esplorare e scoprire nuove possibilità, nel gaming come nella vita di tutti i giorni. Tutti noi vogliamo visitare luoghi in cui non siamo mai stati, vedere ciò che non è mai stato visto. Per narrare questo concetto, abbiamo reso omaggio agli esploratori del passato che, sulla soglia dell’ignoto, si sono spinti oltre i propri limiti per raggiungere traguardi straordinari.

Infine, per uno spot così iconico avevamo bisogno di una voce altrettanto unica. Abbiamo scelto Travis Scott, il nostro nuovo partner di strategie creative. Ci auguriamo che lo spot ti piaccia e non vediamo l’ora di continuare a esplorare insieme nuovi ed entusiasmanti mondi con PlayStation 5.