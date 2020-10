No Man’s Sky: disponibile al lancio di PS5 e Xbox Series

Hello Games ha annunciato sui suoi canali social l’arrivo di No Man’s Sky Next Generation, aggiornamento per le nuove console in arrivo sul mercato, che sarà disponibile al lancio sia di Xbox Series X e S che di PlayStation 5. L’update 3.10 infatti, porterà miglioramenti grafici per le nuove console, così come per la versione PC per chi gioca a settaggi Ultra. L’aggiornamento sarà gratuito.

Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere qui sotto. Ricordiamo che Xbox Series X e S saranno disponibili dal 10 novembre, mentre PlayStation 5 dal 19 novembre.

Il mese scorso era uscito l’aggiornamento 3.0 Origins.

Mondi più ricchi

L’hardware di nuova generazione permette alla generazione procedurale di No Man’s Sky di creare universi più ricchi, rigogliosi e popolati. Le superfici planetarie sono ancora più dettagliate grazie a migliaia di esemplari di rocce, piante aliene e flora esotica in più sullo schermo.

Multigiocatore a 32 giocatori

Per la prima volta su console, ben 32 giocatori potranno unire le forze per costruire, sopravvivere, combattere ed esplorare insieme la galassia.

4K a 60 FPS

Su PlayStation 5 e XboX Series l’universo del gioco è estremamente dettagliato e aggiornato con un framerate superiore, e in risoluzione ultra per chi ha TV compatibili con il 4K

Grafica ultra

Esplorate i panorami alieni con ombre e illuminazione migliorate, distanze di generazione superiori, migliaia di oggetti aggiuntivi sullo schermo ed effetti volumetrici.

Ampie basi

Ora i giocatori possono collaborare per costruire enormi colonie remote, con la possibilità di realizzare e visualizzare su schermo basi molto più vaste e complesse.

Transizioni fulminee

Esplora l’universo senza interruzioni, grazie ai caricamenti da 5 a 10 volte più veloci. Su PS5 potrete passare da un sistema solare all’altro in un istante.

Cross-Play

Gli esploratori su PS5 e Xbox Series X/S potranno giocare con avventurieri di altre piattaforme, comprese quelle della generazione precedente.

Upgrade da current a next gen

Non solo chi possiede No Man’s Sky su current gen potrà passare alla versione next gen senza costi aggiuntivi all’uscita della console nel proprio territorio, ma potrà anche trasferirvi i progressi fatti.

C’è poi una parte relativa ad alcune periferiche per PlayStation 5:

Comandi aptici

L’appagante sensazione di sparare con il BoltCaster, il lieve contraccolpo del posizionamento di una parte di una struttura, il deciso clic del grilletto sull’astronave: i comandi aptici trasmettono tutto questo e permettono di sentirsi immersi come mai prima in un mondo alieno.

Audio avanzato

Il coinvolgimento è sempre stato un elemento fondamentale di No Man’s Sky. Grazie alla tecnologia Tempest 3D AudioTech di PlayStation 5, i giocatori potranno avvertire attorno a sé gli scenari alieni e percepire le astronavi di passaggio come mai prima d’ora (ulteriori informazioni sull’audio 3D di PS5 sono disponibili qui).

PS VR

Grazie alla retrocompatibilità, No Man’s Sky è completamente giocabile con PS VR su PlayStation 5.

Sul sito ufficiale di No Man’s Sky Next Generation potete vedere tutte le novità nel dettaglio.