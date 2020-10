Ninjas in Pyjamas annuncia il nuovo membro per VALORANT

Ninjas in Pyjamas ha annunciato ufficialmente che il quinto membro del loro roster VALORANT sarà il rookie russo Egor ” chiwawa ” Stepanyuk, che ha completato con successo il suo periodo di prova.

Chiwawa opera per NiP dal 17 settembre, con l’organizzazione che ora rende il suo trasferimento permanente. Usando spesso Cypher o Killjoy per adattarsi al suo stile di gioco “non convenzionale”, l’org ha bollato il rookie come “l’ancora equilibrata che la squadra stava cercando”.

Chiwawa ha dichiarato in un post sul blog che

Sono orgoglioso di far parte di questa leggendaria organizzazione. Sin dalla finale di Katowice nel 2015, ho sognato di giocare per NiP. Gioco con i ragazzi da un po ‘di tempo. ora, e credo pienamente che possiamo realizzare la magia insieme. Non vedo l’ora che arrivi il primo grande torneo per mostrare a tutti di cosa siamo capaci

Con Chiwawa al timone, i Ninja in pigiama sono stati in grado di assicurarsi il primo posto al GLX Elite: EU Series, respingendo la concorrenza di artisti del calibro di Gambit Esports e Prodigy. Dopo aver subito un turbolento pochi mesi dopo il loro ingresso in VALORANT , l’enorme organizzazione di Esports ora spera che questa mossa aiuterà a sistemare il roster e spostarsi tra i ranghi dell’Europa per sfidare artisti del calibro di Team Liquid e G2 Esports.

Per quanto riguarda lo stesso Chiwawa, in precedenza ha operato per Entropiq, un’organizzazione ceca che ha partecipato a una serie di battaglie GLX EU e tornei nazionali, ma non è mai riuscita a scalare la regione.

I ninja in pigiama ora vantano un roster penti-nazionale, con giocatori provenienti da Bosnia ed Erzegovina, Svezia, Francia, Germania e ora Russia.

Con Chiwawa che si è aggiunto ai ranghi, il Chief Operating Officer di NiP Jonas Gundersen ha dichiarato:

Sono super felice di avere Chiwawa come parte di NiP. È un giocatore incredibilmente talentuoso con un atteggiamento fantastico e buon umore tutto intorno. Entusiasta di vedere fino a che punto è arrivato. puoi prenderlo!

La squadra si sfiderà successivamente nelle qualificazioni del torneo First Strike a novembre, dove cercheranno di spingere il roster a nuovi livelli.