Apex Legends: trailer di lancio per la stagione 7

Come vi avevamo fatto sapere ieri, oggi è stato pubblicato il trailer di lancio della stagione 7 di Apex Legends. Il filmato animato mostra i combattimenti tra le leggende proprio nella nuova mappa Olympus, con protagonista un terzetto formato da Mirage, Pathfinder e il nuovo personaggio Horizon.

Nel video vengono mostrate, anche se solo a livello “registico”, le abilità dell’astrofisica legate alla gravità e ai buchi neri. Nella tattica sembra lanciare un congegno che avvicina e manda in alto gli avversari che entrano all’interno di un cono, mentre l’ulti sembra proprio farli entrare… in un buco nero. Vedremo successivamente quando verranno mostrate nel dettaglio.

Sul sito ufficiale del battle royale sono mostrate le novità in arrivo nella season 7: la già citata nuova mappa Olympus, una bellissima e lussureggiante città tra le nuvole in cui dover guardare bene i propri passi, il personaggio Horizon, brillante astrofisica che è sfuggita a un buco nero e mira a usare la sua ritrovata padronanza della gravità per mantenere una promessa, e poi il Trident, nuovo veicolo che si vede anche nel filmato, in cui spostarsi velocemente nella mappa con l’intera squadra, i Club e il battle Pass Ascension con oltre 100 oggetti da ottenere.

Noi vi lasciamo al trailer qui sotto, ricordandovi che la stagione 7 di Apex Legends sarà disponibile dal 4 novembre, quando il gioco arriverà anche su Steam.