League of Legends: nuovo singolo delle K/DA con Seraphine

La virtual band della Riot Games per League of Legends, K/DA, oggi ha presentato un nuovo singolo “MORE” in cui entra in scena Il nuovo campione Seraphine.

Un video che emana energia ovunque tra moto, pianoforte, montagne d’oro e soprattutto Seraphine che con questo video entra in scena non solo in League of Legends ma anche nelle K/DA.

I campioni appartenenti alla band ricordiamo che sono: Akali, Ahri, Evelynn e Kai’Sa recitano nel video, offrendo un successo incisivo e accattivante.

L’EP di debutto dei K/DA, ALL OUT , riunisce un numero di collaboratori nuovi e di ritorno per creare l’album a cinque tracce. “MORE” presenta un cast diversificato con Madison Beer, Lexie Liu, Jaira Burns e Soyeon e Miyeon di (G) I-DLE, oltre a Seraphine.

Seraphine dovrebbe anche fare la sua prima apparizione su Summoner’s Rift questa settimana, portando il suo melodioso kit di abilità al MOBA di Riot.

L’ EP di cinque tracce ALL OUT di K/DA uscirà il 6 novembre.