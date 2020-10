The Mandalorian: Disney rilascia un video recap della prima stagione

La Disney ha rilasciato un video riassuntivo della prima stagione di The Mandalorian. La cosa divertente di questo video è che ricorda che non è successo molto in quella prima stagione. Per assicurarsi di essere in grado di realizzare gli effetti visivi, gli showrunner hanno ridotto la trama e hanno mantenuto la prima stagione in gran parte episodica. Tutto quello che c’è da sapere della prima stagione viene dal pilot e dal finale di stagione. C’è un cacciatore di taglie, conosciuto solo come il Mandaloriano, che è stato mandato a recuperare una risorsa che si rivela essere un bambino, e invece di consegnarla ai cattivi, sceglie di far arrabbiare alcune persone molto cattive nel tentativo di restituire il bambino alla sua gente. Questo non vuol dire che la prima stagione di The Mandalorian sia stata “brutta”, ma se vi siete persi la maggior parte degli episodi, non sarà un problema per la seconda stagione perché la premessa è molto semplice.

La grande domanda, ora che The Mandalorian è un successo e sanno che possono realizzare l’effetto VFX, è se cercheranno davvero di accumulare più mitologia. La nostra preoccupazione è che lo spettacolo avrà un forte legame con The Clone Wars poiché lo showrunner, Dave Filoni, ha perfino scritto alcune putate di The Mandalorian, e sappiamo che Ahsoka Tano sarà nella nuova stagione interpretata da Rosario Dawson. Abbinato all’introduzione della Fiera Oscura alla fine della prima stagione di The Mandalorian, avremo il potenziale per costringere davvero gli spettatori a dare un’occhiata anche a The Clone Wars e forse anche a Rebels. Potrebbe essere davvero gratificante per i fan di quelle serie, ma per tutti gli altri sarà comunque possibile vedere Baby Yoda sempre più carino e il mandaloriano che spara alle persone. La seconda stagione di The Mandalorian sarà presentata in anteprima su Disney + questo venerdì.