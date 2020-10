Sony è in vena di annunci quest’oggi e sono tutti incentrati sulla nuova ammiraglia di sua proprietà PlayStation 5. Tra i vari nuovi aggiornamenti arrivati direttamente dal loro account Twitter, possiamo trovare Tribes of Midgard, un co-op survival action RPG che arriverà sulla console next-gen nel 2021. Qui sotto potrete trovare una descrizione direttamente dal blog ufficiale di PlayStation.

Raduna la tua tribù e combatti per impedire il Ragnarök in Tribes of Midgard! In arrivo su PlayStation 5 nel 2021, questo GDR d’azione co-op di sopravvivenza ti chiama a combattere per scongiurare la fine del mondo. Dimostra il tuo valore lottando da solo o forma una tribù di massimo 10 giocatori. I numeri non sono dalla tua parte, ma il Valhalla può aspettare!

Esplora meravigliose terre selvagge, incontra creature mitiche e affronta gli imponenti Jötunn (giganti) per ottenere la forza necessaria per proteggere il Seme di Yggdrasil. Caccia animali, raccogli risorse e combatti ogni sorta di nemico per raccogliere tutto ciò che ti serve per creare armi, armature, pozioni e le difese del tuo villaggio.

Pianifica ogni mossa in anticipo: quando calano le tenebre, gli Helthing si risvegliano e attaccano il Seme. Ogni giorno che passa, gli Helthing diventeranno sempre più forti, mentre Ragnarök (la fine del mondo) si avvicina.