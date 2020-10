The Sims 4: nuovo trailer dell’espansione Oasi Innevata

Qualche giorno fa era stata mostrata Oasi Innevata, prossima espansione in arrivo su The Sims 4. Poco fa invece Electrinic Arts ha pubblicato un nuovo trailer, più esteso, che potete vedere in fondo alla notizia. Vengono nuovamente mostrate, ma pià nel dettaglio, le novità introdotte, tra le attività in montagna con sci snowboard e slitte, al lato zen con sorgenti termali naturali e passeggiate tra foreste di bambù.

Protagonista dell’espansione è infatti il monte Komorebi che farà imparare ad apprezzare al giocatore la cultura della cittadina di montagna, oltre alle sue qualità più note, come le rinomate attività invernali e le tranquille sorgenti termali.

Qui sotto potete vedere il filmato, ricordando che l’espansione Oasi Innevata sarà disponibile su The Sims 4 dal 13 novembre su PC/MAC (Origin e Steam), PlayStation 4 e Xbox One.