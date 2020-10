Temtem sarà esclusiva console PlayStation 5, in arrivo l’8 dicembre

Cinque sono i titoli di cui Sony ha voluto dare aggiornamenti e, tra questi, capita anche Temtem, il gioco profondamente ispirato, per così dire, alla produzione storica dei Pokémon. Già disponibile su PC, tramite Steam, in Accesso Anticipato e cancellate le versioni PS4 e Xbox One, arriverà nella stessa situazione e sotto forma di esclusiva console anche su PlayStation 5 a partire dal giorno 8 dicembre. Vi lasciamo al trailer che trovate in calce e, inoltre, una descrizione del gioco direttamente dal blog ufficiale di PlayStation.

Temtem è un gioco di raccolta di creature dal multigiocatore sconfinato in cui parti all’avventura nell’incantevole arcipelago di Airborne insieme alla tua squadra di Temtem. I giocatori possono catturare tutti i Tem, sfidare altri cacciatori, personalizzare la propria casa o partecipare all’avventura di un amico in un’esperienza co-op completa. Accesso anticipato – cosa ti aspetta

Il mondo è suddiviso in sei isole principali. All’inizio dell’accesso anticipato, i giocatori potranno accedere a quattro isole. La campagna principale ti porterà a esplorare queste isole in un viaggio di oltre 30 ore, in cui potrai catturare più di 100 Tem unici! L’intera campagna può essere giocata in modalità cooperativa e, poiché Temtem è un universo sempre online, incontrerai altri giocatori con cui combattere, scambiare contenuti o semplicemente fare due chiacchiere per conoscere altri domatori di Temtem come te. Puoi pre-ordinare Temtem oggi stesso a un prezzo scontato e ricevere un titolo di gioco esclusivo, avatar per PSN e l’accesso anticipato l’8 dicembre!