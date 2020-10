Haven approderà su PlayStation 5 il 3 dicembre

Ennesimo titolo svelato da Sony tramite il suo account Twitter, la quale ha deciso che in giornata avrebbe mostrato ben 5 aggiornamenti relativi a PlayStation 5, è Haven, GDR già annunciato per PC tramite Steam e Xbox Series X. È quindi certo che tale opera arriverà ora su tutti i sistemi next-gen a partire dal 3 dicembre. Qui sotto potete visionare il trailer e, in più, una descrizione direttamente presa dal blog ufficiale di PlayStation.

In Haven, vesti i panni di due amanti che hanno rinunciato a tutto e sono fuggiti in un pianeta sperduto per restare insieme. Si tratta di un GDR romantico sull’amore e la libertà, ma una delle principali caratteristiche del gioco è che puoi vestire contemporaneamente i panni dei due personaggi: Yu e Kay. Haven è innanzitutto un titolo da giocare in solitaria in cui controlli i due personaggi, ma con una coppia di protagonisti così, non potevamo non sfruttare la possibilità di renderlo anche un’esperienza co-op in locale. In questo post, rivelerò per la prima volta alcuni dettagli dell’esperienza co-op.

Haven è un titolo per giocatore singolo, è stato progettato per questo. Tuttavia, in qualsiasi momento del gioco, un altro giocatore può unirsi all’azione semplicemente prendendo un altro controller e premendo un tasto. A questo punto, l’interfaccia utente segnala che la modalità co-op è iniziata e l’azione prosegue in modo fluido e senza interruzioni.