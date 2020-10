Outward: annunciato il DLC The Three Brothers

Deep Silver e Nine Dots Studio hanno annunciato che Outward, l’originale titolo action-RPG con forti componenti survival, sta per ricevere il suo secondo DLC, The Three Brothers (qui trovate la recensione del primo contenuto aggiuntivo). La nuova espansione offrirà la vista e gli incontri in Caldera, un’intera nuova regione da esplorare nel mondo di Aurai, con tanto di nuovi pericoli e avventure.

A Sirocco ci si potrà unire alla ricostruzione del campo profughi per aiutare i cittadini a trovare una nuova casa. Tante saranno le novità tra nuove missioni, armi, ricette fondamentali e animali. Qui di seguito sono elencate alcune delle meccaniche appositamente create per questo secondo DLC di Outward.

Meccaniche City Building: Ricostruisci Sirocco

Crea il tuo punto di riferimento ad Aurai aiutando la popolazione a sopravvivere in questo mondo spietato! Con la nuova meccanica City Building, partecipi alla ricostruzione del campo profughi di Sirocco.

Nuova Area: Caldera

Aurai si sta espandendo e Caldera è più di un nuovo paesaggio. Nuovi dungeon, missioni e location ne fanno un tesoro per ogni avventuriero!

Nuove abilità, Armi e molto altro

La creatività di ciascun giocatore sarà ancora meno limitata grazie alle nuove armi, granate e abilità in arrivo. Il tutto, tornerà utile per combattere e sopravvivere nel difficile e pericoloso mondo di Outward. The Three Brothers arriverà nel mese di dicembre e solo per PC al momento, tramite Steam, GOG ed Epic. Le versioni PlayStation 4 e Xbox One seguiranno nel prossimo anno.