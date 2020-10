PlayStation App: da oggi disponibile la nuova app

Sony non si ferma con gli annunci. Per quanto avesse già mostrato 5 aggiornamenti relativi ai titoli su PlayStation 5, a quanto pare non aveva ancora terminato la pioggia di informazioni riguardo l’ecosistema che circonda PlayStation. È di pochi minuti fa l’annuncio della nuova PlayStation App che accompagnerà PS4 e PS5 nel tempo a partire da oggi stesso.

Sarà resa disponibile in tutto il mondo tramite aggiornamenti sia su iOS che Android, rispettivamente dalle versioni 12.2 e 6.0 in poi. Nuove funzionalità sono state ovviamente introdotte, tra queste la chat vocale e l’integrazione nativa del PS Store, senza ivvuanebte far mancare un design completamente nuovo. Qui sotto, l’elenco delle funzionalità della nuova PlayStation App.