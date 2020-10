AMD presenta la serie Radeon RX 6000

Oggi AMD ha presentato le nuove schede grafiche AMD Radeon RX serie 6000, come già avevamo preannunciato, che offrono prestazioni eccezionali, immagini mozzafiato e caratteristiche irrinunciabili che puntano a stabilire un nuovo standard per il gaming su PC.

Caratterizzata da design ed architettura all’avanguardia, la serie AMD Radeon RX 6000 include la Radeon RX 6800, la Radeon RX 6800 XT e la nuova ammiraglia Radeon RX 6900 XT – la più veloce scheda grafica da gaming mai sviluppata da AMD.

Le schede grafiche Radeon RX 6000 sono basate sulla rivoluzionaria architettura da gaming AMD RDNA 2 – il nuovo punto di partenza per console, PC, laptop e dispositivi mobili di nuova generazione – che offre prestazioni fino a 2 volte superiori e fino al 54% in più di prestazioni per watt rispetto alle schede grafiche basate sulla precedente tecnologia. La serie include anche la nuova tecnologia AMD Infinity Cache, che fornisce una larghezza di banda per watt fino a 2,4 volte superiore rispetto alla suddetta equipaggiata con memorie GDDR6.

Dotata di tecnologia PCIe 4.0 a elevata larghezza di banda e 16GB di memoria GDDR6, la serie Radeon RX 6000 è stata progettata per alimentare i titoli AAA più impegnativi con risoluzione 4K e le più alte impostazioni possibili.

Prevediamo che le schede grafiche Radeon RX 6800 e Radeon RX 6800 XT saranno disponibili presso gli etailer/i negozianti di tutto il mondo e sul sito ufficiale a partire dal 18 novembre 2020, rispettivamente con un prezzo di $579 e $649. Si prevede inoltre che la scheda grafica AMD Radeon RX 6900 XT sarà disponibile l’8 dicembre 2020, con un prezzo di $999.