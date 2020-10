Halo Infinite: Chris Lee è fuori dal progetto

Stando a quanto riportato da Bloomberg, Chirs Lee, game director di Halo Infinite, avrebbe lasciato il progetto. Si tratta dell’ennesimo colpo di scena nello sviluppo del nuovo titolo di 343 Industries, che si sta ormai trasformando in un vero e proprio calvario. Dopo essere stato annunciato in luglio, all’Xbox Games Showcase, come uno dei titoli di lancio delle console next-gen di casa Microsoft, Xbox Series X e S, il gioco è stato duramente criticato dai fan per quella che sembrava una grafica non all’altezza delle aspettative. In seguito è arrivato anche il rinvio del titolo, il cui lancio è slittato al 2021 (a tutt’oggi, senza una data d’uscita).

Le difficoltà nello sviluppo di Halo Infinite sono evidentemente tali e tante che Microsoft starebbe anche pensando a una possibile pubblicazione in più parti del nuovo FPS di casa 343, con la modalità Campagna che arriverebbe per prima, seguita poi dal multiplayer. Ora il gioco deve registrare anche l’addio di Lee, fin dall’inizio a capo del progetto, che ha rilasciato questi commenti:

“Ho fatto un passo indietro da Infinite e sto cercando nuove opportunità per il futuro. Credo molto nel team, e sono certo che vi consegneranno un grande gioco, questo era il miglior momento per me per farmi da parte”



L’addio al progetto di Halo Infinite non significa comunque che Lee sia stato licenziato da 343 Industries, azienda di cui fa parte fin dal 2008. Queste infatti le dichiarazioni rilasciate da un portavoce di Microsoft: