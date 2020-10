No More Heroes: i primi due capitoli disponibili su Switch

Grasshopper Manufacture aveva annunciato ben due titoli per questo 2020, Bravely Default 2 e No More Heroes III, ma purtroppo entrambi sono stati rimandati al prossimo anno, a causa di problematiche di sviluppo. Un ritardo che ha ovviamente deluso i fan, che pregustavano la possibilità di tornare a vivere un’altra avventura con Travis Touchdown.

Per non deludere eccessivamente gli appassionati allora, Grasshopper Manufacture ha reso disponibili i primi due capitoli della serie No More Heroes su Nintendo Switch, in una versione rimasterizzata in HD. I titoli saranno disponibili al prezzo scontato di 17.99 dollari l’uno sul Nintendo eShop.

Preparatevi dunque a tornare nei panni di Travis nella sua prima avventura, quando ha scalato la top ten della United Assassins Association divenendone il numero uno, e poi nella seconda, quando il nostro eroe ha dovuto combattere per la sua sopravvivenza contro il peso della vendetta! Nelle versioni per Switch saranno presenti due nuovi personaggi giocabili: Shinobu e Henry, il fratello di Travis.

Nell’attesa di ulteriori aggiornamenti su No More Heroes III, con Goichi Suda che, dopo le problematiche causate dalla pandemia da Covid-19, ha annunciato di star profondendo ogni sforzo possibile per ultimare lo sviluppo del gioco e portarlo nelle nostre case il prima possibile, guardate dunque i trailer di rilascio dei primi due capitoli per Switch e ritornate e giocarli.

E per rimanere aggiornati su tutte le novità, continuare a seguirci su Gamesvillage.it!