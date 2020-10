Wasteland 3: raggiunto un milione di giocatori

Wasteland 3 è uscito lo scorso agosto, incontrando la reazione entusiastica di critica e pubblico (qui la nostra recensione). Da quel momento, il titolo di InXile Entertainment ha riscosso un successo incredibile, fino a toccare, oggi, la quota di un milione di giocatori. Per celebrare questo traguardo, il developer ha condiviso, attraverso i propri canali social, un breve filmato, girato durante il processo di sviluppo del videogioco (a cui potete dare un’occhiata in fondo alla notizia).

Il video, che era stato creato per aiutare il team di sviluppo a “entrare nel mood” del gioco, è stato condiviso come un ringraziamento ai fan per il successo che hanno garantito al gioco nel corso di questi mesi. Nel filmato possiamo vedere il guidatore di un camion che si ferma a bordo strada per aiutare qualcuno prima di fare la sua consegna. Se avete giocato a Wasteland 3 potete già immaginare come andrà a finire!

Con l’arrivo dell’inverno sembra quasi naturale che un gioco come Wasteland 3, ambientato in un vero e proprio inferno di ghiaccio e neve, continui a riscuotere uno straordinario successo.

InXile ha continuato a lavorare al supporto post lancio del gioco fin da agosto, e ha recentemente rilasciato una patch in grado di ridurre i tempi di caricamento del titolo fino al 60% su PC (e fino al 25% su Xbox One). Vi ricordiamo che Wasteland 3 è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.

We’re excited to announce that Wasteland 3 has reached 1 million players!

As a thank you, we’re releasing a short film we shot a few years ago as a mood piece to help us set the look and feel of what a post-apocalyptic Colorado could be like. We hope you enjoy it. pic.twitter.com/ICsWAVdMiu

— inXile entertainment (@inXile_ent) October 28, 2020