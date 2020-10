Esplorazioni Pokemon: ecco i Leggendari di Galar

Finalmente, dopo tante anticipazioni, il nuovo arco narrativo di Esplorazioni Pokemon, Darkest Day, ispirato agli eventi dei videogiochi Pokemon Spada e Pokemon Scudo, è iniziato, e ci ha subito messi di fronte ai due Leggendari della regione di Galar, Zacian e Zamazenta, regalandoci uno straordinario colpo d’occhio di queste bellissime creature.

I nostri eroici protagonisti, Ash e Goh, sono stati inviati nella regione di Galar a indagare sullo strano fenomeno dei Pokemon enormi e infuriati che stanno apparendo in gran numero, devastando la zona. Prima di arrivare a destinazione però, i due si imbattono in una foresta coperta di nebbia. Chi ha giocato a Pokemon Spada e Scudo l’avrà sicuramente riconosciuta come il Bosco Assopito, l’area dal quale inizia l’arco narrativo di Darkest Day.

All’interno, come è ovvio, Zacian e Zamazenta li stanno aspettando. E proprio come molti fan avevano teorizzato fin dal primo annuncio dell’arco narrativo, in base allo schema dei colori di Ash (basato sul blu) e di Goh (sul rosso), l’amatissimo protagonista di Pokemon ha fronteggiato Zacian, mentre l’allenatore esordiente si è trovato di fronte Zamazenta. Al termine dell’incontro si è scoperto che si trattava soltanto di forme eteree dei due.

Non bisogna disperare però: chiunque abbia giocato Darkest Day può confermare che ritroveremo presto i due Pokemon. Vi ricordiamo che Esplorazioni Pokemon va in onda in Italia sul canale K2.

