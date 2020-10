One Piece: Keisuke Itagaki disegna i Mugiwara!

Che One Piece sia uno dei manga e anime di maggior successo di questa generazione è un dato di fatto che nessuno si sogna di mettere in dubbio. Recentemente gli episodi del capolavoro del maestro Eiichiro Oda hanno fatto il loro esordio su Netflix, dove sono entrati a far parte della vasta offerta che il famoso servizio di streaming ha messo a disposizione a tutti gli appassionati di anime in giro per il mondo.

Tra gli altri grandi successi animati giapponesi di Netflix c’è anche Baki, (la cui terza stagione arriverà nel 2021), tratto dal manga di Keisuke Itagaki. E proprio il creatore di quest’ultima, amatissima opera, ha deciso di regalare ai fan una sua personalissima visione di alcuni dei personaggi della ciurma di Cappello di Paglia, disegnati però secondo il suo stile.

Un omaggio di Itagaki a Oda? Sicuramente le due opere hanno poco in comune, eccezion fatta per una buona dose di botte da orbi e per la presenza di personaggi che sarebbe riduttivo definire soltanto stravaganti. Di sicuro però, non tutti i fan di One Piece hanno gradito l’illustrazione: c’è stato addirittura chi ha sostenuto che Oda dovrebbe picchiare Itagaki per il suo disegno.

Siamo sicuri che l’amato maestro non arriverà mai a tanto ma, per chi si è chiesto se il disegno possa significare che in futuro possa esserci un crossover tra le due opere, la risposta è comunque, quasi sicuramente, no!