Demon Slayer Mugen Train: parla il produttore del film

Demon Slayer Mugen Train, il primo lungometraggio tratto dal manga di Koyoharu Gotoge, sta riscuotendo un successo impressionante in Giappone, dove la pellicola continua a battere tutti i record d’incasso, e detiene saldamente la prima posizione al botteghino, arrivando addirittura a meritarsi i ringraziamenti del governo nipponico.

Ironicamente, il manga ha appena raggiunto la sua conclusione sulle pagine di Weekly Shonen Jump, ma è ancora tantissimo il materiale che attende di essere adattato in una nuova serie anime, o in un altro film. In una recente intervista, Yuma Takahashi, produttore di Mugen Train, ha scelto di condividere con i fan i segreti del successo che hanno portato il primo film di Demon Slayer a diventare un vero e proprio fenomeno, che segnerà irrevocabilmente la storia dell’animazione nipponica.

“Per portare molte persone a vedere il tuo lavoro, ci sono molti fattori che intervengono tutti insieme, ma il più grande fattore di fondo è l’appeal del manga originale. Comunque potrebbero esserci delle persone che vengono a sapere del manga attraverso l’anime, quello da solo non crea un successo. Al di là di ogni altra considerazione, il manga è molto interessante. Abbiamo provato con entusiasmo ad adattare quel materiale in un anime senza perdere l’appeal del manga. Grazie all’altissima qualità del lavoro originale, che ha costituito la nostra base di lavoro, Ufotable [lo studio d’animazione che ha prodotto Demon Slayer Mugen Train N.d.R.] è riuscito a produrre un anime meraviglioso. Altri fattori sono stati il loro duro lavoro, la loro mentalità seria nei confronti dell’adattamento e le loro capacità tecniche.”



C’è sicuramente da fidarsi delle parole di un esperto del genere come Takahashi, produttore, tra gli altri, di grandi successi anime come Cells at Work, Date a Live, Fate/Stay Night, Gyo, Idolmaster e molti, molti altri.

Se anche voi aspettate con ansia di poter vedere Demon Slayer Mugen Train, ci sono purtroppo brutte notizie per voi: anche se sicuramente il film arriverà in Italia, infatti, non c’è ancora una data certa per la sua uscita al cinema.