Red Bull annuncia il Worlds Simplified di LoL

Red Bull Gaming, nota sezione dedicata al mondo degli Esports della corporazione conosciuta per la produzione di energy drinks, ha appena annunciato l’arrivo della sua Worlds Simplified. Il nuovo evento targato League of Legends è un’ottima alternativa per tutti i giocatori novellini che hanno intenzione di competere con utenti provenienti da tutto il mondo.

Nel link allegato al post sul proprio account Twitter ufficiale che ha pubblicato la news, Red Bull Gaming ha spiegato tutti i dettagli della competizione. La data di inizio è fissata per il 31 ottobre e vi prenderanno parte numerosi professionisti in erba, che però hanno voglia di vincere.

We're happy to announce Red Bull Worlds Simplified!

The @lolesports #Worlds2020 stream for LoL beginners!

You want to check out the biggest esports event of the year, but don't know anything about Barons, Turrets and Champions?

Then click here: https://t.co/2mEBCnF3c5 pic.twitter.com/5nOAOvRnnA

