Disgaea 6 Defiance of Destiny: il secondo trailer introduce nuove funzioni

Nippon Ichi Software ha rilasciato il secondo trailer ufficiale di Disgaea 6: Defiance of Destiny. Il trailer ripercorre i 17 anni di storia della serie Disgaea e introduce le nuove funzionalità del titolo. Disgaea 6: Defiance of Destiny uscirà per PlayStation 4 e Switch il 28 gennaio 2021 in Giappone e per Switch nell’estate 2021 in Nord America ed Europa. Il 17 Settembre la stessa Nippon Ichi aveva annunciato il gioco per le due console, mentre il 24 settembre sono stati mostrati i primi screenshot e le prime immagini dei personaggi principali. Nell’ultimo annuncio del 22 Ottobre, sono stati rivelati nuovi personaggi come Magileine e Chusendol e nuove meccaniche come Auto Battle e il Play Again.

Di una panoramica del gioco:

Il primo nuovo gioco Disgaea in sei anni è qui!

Incontra Zed, uno zombi che è salito al di sopra di tutti tranne uno: un Dio della Distruzione! Funzionalità come Super Reincarnation, immagini 3D (la prima volta per questa serie) e impostazioni di gioco regolabili rendono questo gioco perfetto sia per i nuovi che per i vecchi fan di Disgaea!

Di seguito alcune Caratteristiche:

From Grave to Glory

Undying and Unstoppable

A Netherworld for Everyone

Per maggiori informazioni trovate il sito in inglese qui e in giapponese qui.