Xtrfy annuncia il nuovo mouse da gaming M42

Xtrfy, una delle nuove aziende degli ultimi anni nel settore della produzione di periferiche da gioco, ha appena annunciato l’arrivo del nuovo mouse da gioco M42. Quest’ultimo, ha un design asimmetrico ed una struttura honeycomb, al fine di garantire una notevole leggerezza.

Infatti, il nuovo prodotto targato Xtrfy pesa soltanto 59 grammi (cavo escluso). E non finisce qui, la particolarità del M42 è che gli stessi utenti possono decidere la grandezza del proprio modello, grazie al sistema di switch dei pezzi offerto dalla società. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina ufficiale. Inoltre, la periferica arriverà nel mese di dicembre.

Introducing the Xtrfy M42.

Meet the next ultra-light gaming mouse of Project 4.

Pro-grade performance. Lower weight. Adjustable ambidextrous shape.

— Xtrfy (@Xtrfy) October 29, 2020