Tribe Gaming acquisisce l’ex roster degli Omen Elite di Brawl Stars

Tribe Gaming è una delle organizzazioni Esports più celebri del panorama mobile. Non a caso, la squadra non poteva perdere l’occasione di partecipare al Brawl Stars World Finals 2020 acquisendo l’ex roster degli Omen Elite.

L’annuncio è arrivato direttamente grazie ad un tweet sulla pagina ufficiale dei Tribe Gaming, i quali hanno sottolineato che non potevano mancare questa occasione importantissima per il panorama competitivo di Brawl Stars. Inoltre, sono anche stati presentati i nuovi ragazzi che avranno l’arduo compito di rappresentare uno dei team più importanti della regione del Nord America.

Thought we'd just skip the @BrawlStars World Finals?

We're doubling down—welcome to the Tribe!

🥇 @Cori_BrawlStars

🥇 @ZoulanGG

🥇 @Tyrant_Star #TRIBEWIN #NAHOPE ⚔️ pic.twitter.com/3uYvk2oH6A

— Tribe Gaming (@TribeGaming) October 28, 2020