Call of Duty Mobile: pre-registrazioni record in Cina

L’anno scorso, Call of Duty Mobile è stato lanciato in tutto il mondo anche se non in Cina, tuttavia, TiMi Studios sta portando il titolo anche sul mercato cinese, con una beta pubblica di successo che guidava la classifica la scorsa settimana. Lo sviluppatore ha lavorato duramente per aggiornare i suoi titoli durante gli eventi dell’Anniversario e di Halloween. Il gioco acquisisce continuamente nuovi contenuti, introducendo le funzionalità preferite dai fan. La community di gioco cinese sembra entusiasta del lancio del titolo, come si è visto attraverso 50 milioni di pre-registrazioni in tutto il paese. Secondo l’analista senior di Niko Partners Daniel Ahmad su Twitter, Tencent aumenterà la sua campagna di marketing questo mese. Per Activision, la Cina è una community inutilizzata per il gioco, nonostante l’amore della nazione per i titoli mobile.

La Cina si unirà alla community del gioco, aggiungendosi ai suoi 300 milioni di download in tutto il mondo: sulla base delle pre-registrazioni per il gioco in Cina, gli sviluppatori si aspettano probabilmente che la popolarità del titolo mobile aumenterà dopo il lancio. Lo sviluppatore prevede di continuare a offrire mensilmente ai fan nuovi contenuti tra cui mappe, soldati, armi e modalità di gioco. Mentre continuano a creare contenuti per il franchise di Call of Duty, sarà interessante vedere come l’aggiunta della community cinese influenzi gli aggiornamenti, man mano che il gioco continua a crescere, sarà anche interessante vedere come la community interagisce con il gioco mobile. Call of Duty Mobile è disponibile su dispositivi iOS e Android.