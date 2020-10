Final Fantasy XVI: presentazione del mondo e dei personaggi

Oggi con un nuovo annuncio Yoshida della Square Enix ha presentato alcuni aspetti di Final Fantasy XVI il nuovo capitolo della saga di Final Fantasy e mostrando l’anteprima del sito web del titolo. Nell’annuncio Yoshida ha spiegato come i cristalli madre, i dominanti e gli Eikon si inseriscono nel mondo di Valisthea e ha poi aggiunto che avremo maggiori informazioni sul capitolo di Final Fantasy XVI nel 2021.

Di seguito riportiamo l’annuncio di Yoshida:

Ciao! Sono Naoki Yoshida, produttore di FINAL FANTASY XVI. Tutti i membri del team di sviluppo stanno collaborando su vasta scala per offrirti un nuovo gioco degno del nome di FINAL FANTASY. Il prossimo annuncio importante è previsto per il 2021, ma nel frattempo oggi è stata svelata l’anteprima del sito Web di FINAL FANTASY XVI. Nell’anteprima del sito, abbiamo incluso molte nuove informazioni e materiale grafico per presentarti il mondo in cui si svolge la storia e alcuni dei personaggi principali del gioco. Quindi ora illustrerò brevemente il contenuto del sito.

L’avventura di FINAL FANTASY XVI si svolge in una terra chiamata Valisthea, costellata di montagne gigantesche di cristalli scintillanti chiamati Cristalli madre. I Cristalli madre hanno svettato sui regni circostanti per generazioni diffondendo su di essi l’etere. La benedizione dei Cristalli madre ha permesso a questi regni di prosperare e ai loro popoli di vivere nel benessere.

Per i Cristalli madre sono state combattute innumerevoli guerre in tutto il territorio, portando alla nascita di nazioni come il Granducato di Rosaria, il Sacro Impero di Sanbreque, il Regno di Waloed, la Repubblica Dhalmekiana e il Regno di Ferro, ognuno con la propria cultura e ideologia. Le continue schermaglie hanno generato una pace precaria tra queste nazioni, ma con la comparsa del devastante Flagello, quella fragile pace inizia a deteriorarsi.

Sono state fatte molte ipotesi, ma confermo che il giovane cavaliere e l’uomo tatuato nel trailer “Awakening” sono la stessa persona. Si chiama Clive Rosfield ed è il protagonista principale del gioco. Clive, primogenito dell’arciduca di Rosaria, è uno Scudo che protegge suo fratello minore Joshua, il Dominatore della Fenice. Joshua gli ha conferito la Benedizione della Fenice, dando a Clive l’abilità di brandire una parte del fuoco dell’Eikon. Tuttavia, andando avanti nella storia, verrà coinvolto in un’enorme tragedia. Joshua Rosfield è il fratello minore di Clive nonché il Dominatore della Fenice, l’Eikon di Fuoco. I Dominatori sono esseri speciali che hanno il potere di un Eikon che risiede dentro di loro. Essendo un Dominatore, Joshua si trasforma in Fenice e combatte per proteggere la sua nazione. Pur facendo parte della famiglia reale, Joshua tratta tutti con gentilezza senza però rinunciare a comportamenti infantili come detestare particolarmente le carote. I due fratelli trovano un’amica fidata in Jill Warrick, cresciuta insieme a loro. Da piccola, Jill è stata portata via dalla sua terra natia nei Territori settentrionali (una nazione che aveva giurato fedeltà al Gran Ducato di Rosaria) per diventare una protetta del ducato, garantendo la pace tra i due regni. Trascorre l’infanzia con Clive e Joshua come membro della famiglia Rosfield.

Chi ha familiarità con la serie di FINAL FANTASY potrebbe conoscere gli Eikon come i mostri da invocare e sono senza dubbio le creature più devastanti e letali di Valisthea. Con poteri in grado di annientare intere nazioni, gli Eikon risiedono all’interno di esseri speciali chiamati Dominatori. Il modo in cui i Dominatori vengono trattati dipende dal regno: in alcuni sono rispettati come esseri regali, mentre in altri vengono inviati al fronte come armi di guerra. Nel trailer Awakening compaiono Eikon come Fenice, Titan, Shiva e Ifrit. Per quanto riguarda il numero di Eikon presenti a Valisthea, chi sono e cosa succederà quando entrano in azione, beh, per questi dettagli bisognerà aspettare un annuncio futuro! Spero che riuscirai a visitare l’anteprima del nuovo sito Web di FINAL FANTASY XVI, dove troverai molte altre informazioni e materiale grafico:https://it.finalfantasyxvi.com/! Il prossimo annuncio importante arriverà nel 2021, quindi aspettalo con impazienza insieme a FINAL FANTASY XVI!