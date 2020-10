Hyrule Warriors Age of Calamity: elenco dei personaggi giocabili

Dopo il trailer durante il Nintendo Direct, Nintendo ha sorpreso i fan con una demo speciale di Hyrule Warriors: Age of Calamity. Questa versione di prova copre l’intero primo capitolo del prequel e permetterà ai giocatori di trasferire i propri progressi nel gioco completo quando uscirà il 20 novembre. Tuttavia, la demo potrebbe aver fatto più male che bene a Nintendo, siccome i giocatori di Switch credono di aver individuato l’elenco dei personaggi giocabili. Sebbene i nomi espliciti dei personaggi non siano stati trovati nei file di dati, c’erano, tuttavia, una serie di icone che sembrano identificare 18 personaggi giocabili. A differenza dell’originale, Hyrule Warriors: Age of Calamity sembra presentare un elenco di personaggi che erano giocabili in Legend of Zelda: Breath of the Wild. Questo ha senso, poiché è stato precedentemente annunciato che il gioco servirà come prequel degli eventi di Legend of Zelda: Breath of the Wild. Trovi un’immagine dei personaggi inclusi nella datamine qui.

Durante il rilascio di Age of Calamity , Nintendo e Koei Tecmo hanno mostrato molti screenshot di vari personaggi di Breath of the Wild che fanno la loro comparsa nel gioco. E con alcuni personaggi come Hestu e i suoi amici Korok che sono stati precedentemente rivelati in un trailer precedente e non sembra eccessivo presumere che quest’ultimo possa essere un personaggio giocabile e che questa lista potrebbe essere legittima. Se questo è, in effetti, l’effettivo elenco di personaggi giocabili del titolo , i giocatori riconosceranno alcune entità giocabili.Hyrule Warriors: Age of Calamity uscirà il 20 novembre 2020, in esclusiva per Nintendo Switch.