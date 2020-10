Two Weeks to Live: il nuovo film con Maisie Williams

In Two Weeks to Live, nel suo primo ruolo da protagonista in televisione dai tempi di Game of Thrones, Maisie Williams è in cerca di vendetta. Non sul finale della serie (anche se non la biasimeremmo), ma per una ricerca ancora più complicata, in un modo cupamente divertente in cui Guy Ritchie incontra Martin McDonagh. Two Weeks to Live, una serie British Sky ora in arrivo su HBO Max, ed è finalmente stato rilasciato il suo primo trailer.

Maisie Williams interpreta una giovane donna che ha perso il padre e con una madre pronta al giudizio universale che la tiene quasi sequestrata. Ma cosa succede quando Williams sfugge alle grinfie della madre prepotente per trovare l’assassino di suo padre e ottenere la sua vendetta? Un sacco di “violenti imbrogli”. La serie, divisa in sei episodi, vede nel cast anche Sian Clifford (Fleabag), Taheen Modak, Mawaan Rizwan (Sex Education), Jason Flemyng (Pennyworth), Sean Pertwee (Gotham) e Thalissa Teixeira (Midsomer Murders). La serie è creata da Gaby Hull (We Hunt Together), diretto da Al Campbell (Dead Pixels) e prodotta da Phil Temple e Charlotte Surtees (Code 404).

Potete vedere il trailer ufficiale, il poster e la sinossi di Two Weeks to Live qui di seguito. La serie arriva su HBO Max il 5 novembre. Per ulteriori informazioni su film e serie tv potete consultare la nostra sezione Movies.