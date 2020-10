Warhammer Chaosbane sarà disponibile al lancio su PlayStation 5 e Xbox Series X

NACON ed Eko Software sono lieti di annunciare che Warhammer Chaosbane sarà disponibile sulle console di nuova generazione con la Slayer Edition. Primo hack-and-slash disponibile su Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5, questa edizione include la versione più completa del gioco con tutti i pacchetti DLC (12 in totale), tutti gli aggiornamenti, tra cui Keela, la Torre del Caos e un’esperienza visiva 4K 60FPS. Un nuovo personaggio, Jurgen Haider the Witch Hunter e contenuti aggiuntivi saranno disponibili il 10 novembre anche su Xbox Series X, Xbox Series S e PC, poi dal 12 e dal 19 novembre su PlayStation 5 secondo la data di disponibilità della console in ogni paese.

Indossando il caratteristico cappello e il lungo mantello del suo ordine, l’abile uso di due armi da parte del Cacciatore di Streghe lo rende particolarmente formidabile sia nel combattimento ravvicinato con la spada che a distanza con la pistola. Vagando per le strade del Vecchio Mondo per purificarlo dal Caos, questo inquisitore trae il suo potere direttamente dalla sua fede in Sigmar, e diventa giudice e carnefice nella sua missione purificatrice.

Oltre all’introduzione di questo nuovo personaggio, c’è anche una patch gratuita per Warhammer Chaosbane che aggiunge miglioramenti sia per i nuovi giocatori che per i fan della prima ora. I due hub dell’Atto 1 e dell’Atto 2 sono stati ampliati. L’area intorno al campo dell’Atto 2 è stata potenziata con nuovi nemici da combattere e c’è anche una nuova area: il cimitero, che aggiunge un nuovo ambiente e un bestiario più grande. Questo include nuovi nemici, tra cui i Principi Daemon, gli Skullcrushers (a cavallo e a piedi), un Guerriero del Caos e nuovi cultisti.

Il nuovo personaggio Witch Hunter fa parte della Slayer Edition sulle nuove console ed è disponibile come DLC per le console della generazione corrente. La patch con ambienti migliorati, nuova area e bestiario è gratuita per tutti su tutte le piattaforme.