Nicole Kidman inizia il suo terzo progetto ad Amazon

Secondo The Hollywood Reporter, dopo essersi immersa nel mondo della televisione con il suo lavoro, vincitore di un Emmy, in Big Little Lies, Nicole Kidman sta mantenendo la sua vena per il piccolo schermo ed ha firmato per recitare e produrre un adattamento di Things I Know To Be True di Andrew Bovell agli Amazon Studios.

Basata sull’opera di Bovell, la storia è incentrata sulla coppia sposata Bob e Fran Prince mentre guardano i loro figli adulti prendere decisioni scioccanti che cambieranno il corso della loro vita, ed esplora la resilienza di un matrimonio duraturo e come l’amore familiare può evolversi. Nicole Kidman ha dichiarato in un’intervista:

“Non dimenticherò mai l’esperienza che ho avuto guardando lo spettacolo di Andrew a Sydney, ho avuto una di quelle esperienze teatrali trascendenti. Lo spettacolo di Andrew è squisito e le sue sceneggiature per la serie sono altrettanto buone. Con Amazon alle spalle, la guida di Jen Salke e uno straordinario team di produzione, abbiamo grandi speranze per quello che può diventare.”



La serie segna il terzo progetto che la star/produttrice premio Oscar ha attualmente impostato sulla piattaforma di streaming con il suo primo accordo insieme con The Expatriates, che ha un via libera alla serie, e Pretty Things, che è attualmente in sviluppo. Andrew Bovell adatterà e produrrà la serie insieme a Nicole Kidman e Per Saari di Blossom Films, Amanda Higgs e Alastair McKinnon di Matchbox Pictures e Jan Chapman, con Amazon Studios, Matchbox Pictures di NBCUniversal International Studios, Blossom Films e Jan Chapman Films tutti produttori. In una dichiarazione Jennifer Salke, CEO di Amazon Studios ha detto: