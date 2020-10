Bakugan Campioni di Vestroia: ecco il trailer di lancio

Warner Bros. Games, Spin Master e WayForward svelano il trailer di lancio di Bakugan Campioni di Vestroia, il nuovissimo gioco di ruolo d’azione in arrivo il 6 novembre 2020 come esclusiva Nintendo Switch. È basato sul popolare mondo di Bakugan che include un anime d’avventura, una innovativa linea di giocattoli, un gioco di carte e molto altro. Il videogioco presenta una storia originale e gli scontri tipici di Bakugan.

In Bakugan Campioni di Vestroia, pubblicato da Warner Bros. Games, prodotto da Spin Master e sviluppato da WayForward, i giocatori partiranno per un viaggio in cui faranno amicizia con potenti Bakugan e creeranno le squadre perfette per affrontare duelli senza esclusione di colpi. Il mondo di gioco, rappresentato in 3D e completamente esplorabile, è diviso in diversi distretti, ognuno con arene diverse dove combattere. I giocatori potranno interagire con altri personaggi, andare in missione ed esplorare con i loro amici Bakugan. Il gioco è adatto a giocatori di tutte le età e per tutti i livelli di abilità. I più esperti potranno approfondire il combat system e mettere alla prova le loro abilità in scontri online testa a testa contro i propri amici o altri giocatori da tutto il mondo, fino a diventare dei veri Campioni di Vestroia.

Al lancio sarà disponibile una versione fisica Deluxe Edition che conterrà il gioco, un giocattolo esclusivo Ultima Dragonoid che si trasforma in un feroce Bakugan, una carta da collezione Ultima Dragonoid, una carta gate Ultima Dragonoid di metallo e due potenti BakuCore.