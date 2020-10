IIDEA parteciperà al Piccolo Grande Cinema Festival 2020

Il mondo videoludico si unisce al cinema! IIDEA, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, ha annunciato oggi che parteciperà al Piccolo Grande Cinema Festival, il Festival Internazionale delle Nuove Generazioni ideato, curato e realizzato da Fondazione Cineteca Italiana con Long Take e in collaborazione con Regione Lombardia. IIDEA interverrà in tre momenti dedicati al mondo dei videogiochi in Italia.

“Il primo appuntamento è per il 2 novembre alle ore 14.30. Durante il talk “L’industria dei videogiochi oggi” si parlerà dell’industria nazionale, dei numeri e delle tendenze, con l’intervento di Mauro Fanelli (Vice Presidente e Rappresentante Developer di IIDEA) e il coordinamento di Roberto Della Torre (Cineteca Milano Archivio Film).

Durante il panel “Il caso di Ubisoft Milan”, che si terrà il3 novembre alle ore 16.00, si discuterà di uno dei principali studi di sviluppo italiani, Ubisoft Milan, creatore di Mario + Rabbids: Kingdom Battle, titolo che ha riscosso un grande successo a livello nazionale e internazionale. Durante questo appuntamento interverranno Cristina Nava (Associate Producer), Marco Renso (Animator Director), Luca Bigliazzi (Cinematic Supervisor) e Alessandro Mazzega (Communication Manager) di Ubisoft Milan con il coordinamento del giornalista Gabriele Niola.

Infine, il3 novembre alle ore 17.30 si discuterà del confine tra videogiochi e cinema, oggi più sottile che mai, durante la tavola rotonda dal titolo “Cinegiochi e videomondi”, durante il quale Roberto Semprebene (Studio Manager di Storm in a Teacup), Tommaso Loiacono (Co-Founder & Game Director di Cordens Interactive) e Daniele Giardini (Writer di Demigiant) racconteranno le loro storie e i loro prodotti. Il coordinamento sarà affidato a Roberto Della Torre (Cineteca Milano Archivio Film).”

IIDEA ha inoltre annunciato una nuova collaborazione con la Cineteca di Milano, con la quale darà visibilità alle produzioni italiane sul proprio portale con una sezione dedicata ai videogiochi. Inoltre sarà aperta una postazione di gioco permanente nella sede del MIC – Museo Interattivo del Cinema che darà la possibilità ai visitatori di provare titoli che cambieranno ogni mese. Potete trovare tutte le informazioni sul Piccolo Grande Cinema Festival sul sito della Cineteca di Milano.