Dota 2: Karl si unisce ai T1

La celebre organizzazione Esports T1 ha deciso di cavalcare l’onda di successi recenti iniziando a rinnovare anche il roster di Dota 2. Infatti, il mid laner Karl “Karl” Jayme è entrato a far parte della squadra. Tutti gli appassionati sicuramente conosceranno il nome del giocatore, visto che è uno dei più forti della regione del sud est asiatico.

L’associazione ha già ricevuto diversi obiettivi con League of Legends negli ultimi tempi, ragion per cui c’è il potenziale necessario per ottenere vittorie anche in Dota 2. Karl è già un professionista con molta esperienza. Non a caso ha militato in passato per i Geek Fam.