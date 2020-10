Teardown ufficialmente disponibile da oggi su Steam

Per molti, il primo contatto con Teardown è probabilmente avvenuto durante la gamescom 2020 tenutasi a fine agosto. Con quel trailer, molti giocatori sono rimasti impressionati dal livello di precisione della fisica applicata in un mondo stilizzato. Quei giocatori saranno felici di sapere che da oggi, il gioco targato Tuxedo Labs è disponibile su Steam.

Tramite l’ account Twitter, Dennis Gustafsson, ha annuciato l’arrivo, in via ufficiale, del prodotto sulla piattaforma Valve. Assieme al testo, ha anche rilasciato un breve teaser che lo comunica in un modo alquanto originale. Attenzione però, con questo annuncio non vuol dire che il gioco sia stato del tutto ultimato.

Infatti, con una modalità periodica, verranno rilasciati aggiornamenti che includeranno nuove feature, meccaniche e, in generale, contenuti per il neonato gioco. Qui sotto potrete vedere il post in questione mentre a questo link troverete la pagina Steam di Teardown.