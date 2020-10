The Crown: rilasciati un nuovo trailer e locandina

Netflix ha pubblicato il trailer completo della quarta stagione della pluripremiata serie drammatica The Crown, dandoci un’anteprima degli enormi cambiamenti che la famiglia reale deve affrontare a causa dell’introduzione di Margaret Thatcher, interpretata da Gillian Anderson, e della Principessa Diana interpretata da Emma Corrin. La serie uscirà domenica 15 novembre.

Nella quarta stagione, mentre gli anni ’70 stanno volgendo al termine, la regina Elisabetta e la sua famiglia si trovano preoccupati di salvaguardare la linea di successione assicurandosi una sposa appropriata per il principe Carlo (Josh O’Connor), che a 30 anni è ancora nubile.

Mentre la nazione inizia a sentire l’impatto delle politiche di divisione introdotte dalla prima donna Primo Ministro Margaret Thatcher (Gillian Anderson), sorgono tensioni tra lei e la regina che peggiorano quando la Thatcher guida il paese nella guerra delle Falkland, generando conflitti all’interno del Commonwealth. Mentre la storia d’amore di Carlo con una giovane Lady Diana Spencer (Emma Corrin) fornisce una favola tanto necessaria per unire il popolo britannico, a porte chiuse, la famiglia reale è sempre più divisa.

La terza stagione di The Crown ha visto l’intero cast invecchiare, e così Olivia Colman, Helena Bonham Carter e Tobias Menzies hanno preso il posto di Claire Foy, Vanessa Kirby e Matt Smith che hanno rispettivamente interpretato i ruoli della Regina Elisabetta II, della Principessa Margaret e del principe Filippo durante le prime due stagioni. Anche il principe Carlo e la principessa Anna sono cresciuti, con Josh O’Connor ed Erin Doherty che ricoprono quei ruoli. Gillian Anderson interpreterà Margaret Thatcher con Emerald Fennell nel ruolo di Camilla Parker Bowles.

La serie racconta la storia interna del regno dal punto di vista della regina Elisabetta II, quando il fragile ordine sociale stabilito dopo la seconda guerra mondiale si disgrega. Basato sul pluripremiato spettacolo “The Audience”, la serie riunisce il creatore / scrittore Peter Morgan (The Queen, Frost / Nixon) con il regista Stephen Daldry (Billy Elliot, The Hours) e il produttore Andy Harries (The Queen). Le stagioni 1-3 di The Crown sono già disponibili per lo streaming su Netflix, mentre la premiere della stagione 5 è prevista per il 2022.