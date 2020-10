Genshin Impact: multiplayer arriva a 245 $ in un mese, nuovo trailer pubblicato

Non è un segreto che Genshin Impact di miHoYo sia un successo. Dopo aver guadagnato oltre $ 100 milioni di entrate in meno di due settimane, ha raggiunto un nuovo traguardo nel player spending. Sensor Tower ha infatti riportato che il gioco di ruolo gratuito ha accumulato 245 milioni di dollari di player spending solo nel suo primo mese.

In confronto, Fire Emblem Heroes ha visto una spesa di $ 70 milioni nel mese di lancio, mentre Fortnite ha accumulato $ 25 milioni (sebbene fosse disponibile solo su Apple App Store nel suo primo mese su dispositivo mobile). Pokemon GO è riuscito a portarsi leggermente in vantaggio con $ 283 milioni guadagnati nei primi 30 giorni, mentre Genshin Impact ha guadagnato $ 45 milioni in 30 giorni negli Stati Uniti, diventando il più grande lancio di giochi di ruolo per dispositivi mobili nella regione, sebbene la Cina rimanga il suo mercato più grande.

La spesa dei giocatori nella sola Cina ha superato gli 82 milioni di dollari, con il Giappone che si piazza al secondo posto con 59 milioni di dollari. Una tale risposta non è ingiustificata: Genshin Impact ha ricevuto ampi consensi dalla critica (come si vede nel trailer dei riconoscimenti di seguito) per il suo combattimento, i valori di produzione e il design del mondo. Date un’occhiata alla nostra recensione qui per maggiori informazioni. Altri contenuti sono in arrivo con la regione Dragonspine da aggiungere a dicembre, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati.