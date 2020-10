Sekiro Shadows Die Twice: l’update GOTY è ora disponibile

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, Sekiro Shadows Die Twice avrebbe ricevuto un grosso aggiornamento gratuito per “trasformare” il titolo targato FromSoftware in Game Of The Year e, la talentuosa software house ha appena rilasciato tale aggiornamento.

Il nuovo update, che può essere scaricato da tutti i possessori del titolo, aggiunge due nuove modalità, nuovi outfit sbloccabili e una meccanica di replay “a fantasma”. Le nuove modalità sono rispettivamente Guanto di Forza e Riflesso di Forza.

La prima corrisponde ad una boss rush in cui dovrete sterminarne il più possibile con solo una vita a disposizione. La seconda, invece, invita i giocatori a combattere i boss già sconfitti durante l’avventura per tutte le volte che vorranno. A questo link trovate le informazioni ufficiali su tutto.

Inoltre, nuovi outfit sono disponibili per il protagonista ma, per ottenerli, dovrete prima completare determinate sfide e, l’ultimo abito, quello finale, potrete ottenerlo solo dopo aver completato il gioco. La meccanica di replay, tanto richiesta dai fan, darà la possibilità di registrare il vostro fantasma durante il gioco per aiutare gli altri giocatori. Molto similmente ai precedenti titoli FromSoftware. Siete soddisfatti del nuovo update per Sekiro Shadows Die Twice? Fatecelo pure sapere!