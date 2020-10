Demon’s Souls Remake: non ci sarà l’opzione Difficoltà

La difficoltà, l’accessibilità e l’equilibrio tra le due sono stati un argomento di discussione caldo nel settore da un po’ di tempo, e i giochi di FromSoftware come Demon’s Soul sono stati in prima linea su questo punto. Mentre molti ritengono che i giochi siano progettati specificamente per essere impegnativi e quindi non dovrebbero avere un’opzione di difficoltà, altri sostengono che semplicemente avere un’opzione per una difficoltà inferiore non danneggerebbe in alcun modo il design di base e renderebbe il gioco più accessibile a un pubblico più ampio.

Finora, i giochi di Souls non hanno avuto alcuna opzione di difficoltà, e a quanro pare non l’avrà nemmeno il remake di Demon’s Souls in arrivo. Parlando con Game Informer in un’intervista che potete trovare alla fine dell’articolo, il direttore creativo Gavin Moore ha infatti affermato che il remake di Demon’s Souls non avrà opzioni di difficoltà.

“Non ci sono opzioni di difficoltà in Demon’s Souls, e non dovrebbero esserci”, ha detto Moore. “Penso che la sfida originale sia giusta. Si tratta solo di apprendere i modelli dei nemici e di conoscere il proprio ambiente, quindi sapere quando andare avanti in combattimento con quel sistema di rischio / ricompensa. Quando attaccare, quando tirarsi indietro. ”

“Molte persone mi dicono: ‘Oh, Demon’s Souls è un gioco così difficile”, ha continuato. “In realtà non credo che sia così difficile come la gente immagina che fosse. Penso che i livelli di difficoltà dei giochi successivi del genere siano diventati più difficili. “

Demon’s Souls Remake uscirà per Playstation 5 il 12 novembre. Recentemente sono stati rivelati molti nuovi dettagli sul gioco, che potete trovare qui. Se invece volete dare un’occhiata al nuovo trailer, e rifarvi gli occhi con una spettacolare boss fight, cliccate pure qui e spostatevi sull’altro articolo.