Path of Exile: nuova espansione rimandata per via del posticipo di Cyberpunk 2077

Purtroppo, il prossimo grande update per il celebre Path of Exile non arriverà nel mese di dicembre e, a quanto pare, la “colpa” sarebbe da imputare al posticipo di Cyberpunk 2077. Avete capito bene, un titolo che non c’entra nulla con l’altro, ha di fatto causato, per una serie di motivi, un posticipo sui contenuti prefissati nel mese di dicembre.

L’update per l’endgame dell’action RPG di Grinding Gear Games con versione 3.13, sarebbe dovuto uscire il giorno 11 dicembre, il giorno dopo la nuova uscita di Cyberpunk 2077 ma, adesso, gli sviluppatori si ritrovano a dover spostare la loro data a gennaio 2021.

Come potrete leggere più giù, gli sviluppatori del titolo Diablo-like hanno detto chiaramente di non volere che i giocatori scelgano tra il loro titolo e il colosso della CD Projekt RED, il quale probabilmente getterebbe e getterà non poca ombra su tantissimi titoli.

Non vogliamo mettere i nostri giocatori nella situazione di dover scegliere tra questi due giochi, abbiamo quindi deciso di toglierci di mezzo e posticipare l’uscita dell’aggiornamento 3.13 a gennaio. Se da un lato, questo posticipo non farà alcun effetto al contenuto dell’espansione, dall’altro probabilmente causerà dei cambiamenti nella pianificazione dello sviluppo del prossimo anno. Rilasceremo dettagli a riguardo molto presto, visto che nel contempo abbiamo altre informazioni da darvi sull’update 3.13.

Il tempo extra verrà utilizzato per l’aggiornamento 3.14 di Path of Exile e, con ciò fisso in mente, gli sviluppatori hanno promesso di mantenere i vari eventi in-game, così da lasciare qualcosa da fare ai giocatori durante la pausa natalizia.