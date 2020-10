Resident Evil 3: oltre 3 milioni di copie vendute

Capcom ha recentemente affermato che le vendite costanti e costanti del remake di Resident Evil 3, pubblicato all’inizio di quest’anno, hanno spinto la società a registrare profitti nel secondo trimestre dell’anno fiscale in corso, ma cosa significa esattamente questo in termini di numeri per le vendite del gioco?

Nella loro presentazione fiscale, Capcom ha rivelato i dati di vendita aggiornati per il gioco, rivelando che al 30 settembre, entro 6 mesi dal suo lancio, il titolo ha superato i 3 milioni di unità di vendita, rispetto ai 2,7 milioni di unità di tre mesi fa.

Questi sono numeri solidi, soprattutto considerando l’accoglienza critica relativamente bassa del gioco, sebbene il remake sia ancora significativamente al di sotto del ritmo con cui altri recenti giochi del franchise hanno venduto. Ad esempio, all’ultimo conteggio, le vendite di Resident Evil 7 erano pari a 7,9 milioni di unità, mentre le vendite del secondo capitolo erano a 7,2 milioni di unità.

Capcom, tuttavia, è stata perfettamente soddisfatta del ritmo con cui il nuovo remake è stato venduto, avendo detto all’inizio di quest’anno che le sue vendite corrispondono più o meno alle aspettative interne.

Resident Evil 3 è attualmente disponibile su PS4, Xbox One e PC, ed è possibile che il gioco sia diretto anche su Nintendo Switch come versione esclusiva del cloud.