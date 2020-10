Sea of Thieves: nuovo aggiornamento Il Fato dei Dannati disponibile

L’ultimo aggiornamento per Sea of Thieves è appena approdato sul titolo targato Rare. Si tratta di Il Fato dei Dannati ed è ora disponibile gratuitamente per tutti i giocatori. Le Ombre del Destino vagano per i mari e gli intrepidi che vorranno incrociare con loro le spade dovranno cercare le Fiamme.

La nuova minaccia verrà modificata di settimana in settimana ma, nel frattempo, i pirati dovranno collaborare con i Topi di Sentina per scoprire la storia dietro gli scheletri che, solitamente, risiedono soltanto nel Forte dei Dannati. Di settimana in settimana, appunto, la quest andrà avanti e starà ai giocatori inseguire la verità.

I premi saranno molteplici per coloro che raccoglieranno le Fiamme del Fato per celebrare il Festival dei Dannati. Nuove sfide verranno svelate man mano che prosegue l’evento e, per ogni traguardo, ci saranno nuove ricompense. A questo link potrete trovare tutte le informazioni relative al nuovo update che arriva oggi su Sea of Thieves.