Far Cry 6 e Rainbow Six Quarantine ufficialmente rinviati

È di pochi minuti fa la notizia ufficiale da parte di Ubisoft riguardo il posticipo di due suoi titoli di grosso calibro. Stiamo parlando di Far Cry 6 e Rainbow Six Quarantine. Al momento non vi sono date ufficiali ma la finestra di lancio è slittata all’anno fiscale 2021-2022.

Ciò sta a significare che i due giochi vedranno la luce in un periodo che va dall’1 aprile 2021 fino al 31 marzo 2022, stando almeno a quanto dichiarato dal report finanziario della società francese.

Il nuovo Far Cry 6 sarebbe dovuto uscire per PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia il giorno 18 febbraio 2021 mentre, di Rainbow Six Quarantine ne era stata pianinficata l’uscita nell’anno fiscale 2020-2021, ovvero in una finestra che va dall’1 aprile 2020 al 31 marzo 2021.