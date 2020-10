World of Warcraft Shadowlands esce il 23 novembre!

All’inizio di questo mese, la notizia del rinvio di World of Warcraft Shadowlands aveva scosso e tutti i fan del celebre MMORPG di casa Blizzard, che si erano ritrovati senza una data per la nuova iterazione del loro amatissimo gioco. Un’incertezza che è terminata oggi, con Blizzard che ha annunciato la nuova data di lancio di Shadowlands.

Attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, infatti, il developer dell’MMORPG ha reso noto che il nuovo capitolo di World of Warcraft sarà disponibile a partire dal 23 novembre. E se pensate che l’attesa sia ancora troppo lunga, beh, Blizzard ha pensato anche a voi. Per il 10 novembre è previsto infatti un evento pre-espansione, una nuova invasione degli Scourge che promette di tenervi abbondamente occupati mentre aspettate l’uscita di Shadowlands.

Blizzard ha inoltre annunciato che il primo raid di Shadowlands, Castel Nathria, si aprirà ufficialmente l’8 dicembre, lo stesso giorno per il quale sono previsti i Sotterranei Mitici e l’inizio della prima stagione del PvP. Insomma, una valanga di buone notizie per ogni fan che si rispetti. Se la nuova espansione di World of Warcraft riuscirà a mantenere le promesse della pregevole beta, grazie anche al perfezionamento voluto da Blizzard e che ha portato al rinvio dell’uscita, i giocatori potrebbero avere tra le mani un’esperienza di gioco davvero unica.

World of Warcraft Shadowlands sarà dunque disponibile per PC a partire dal 23 novembre: fatevi trovare pronti!